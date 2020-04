Meunier: “Io all’Inter? Non capisco! Questo il mio obiettivo principale”

Intervistato in diretta Instagram da Rtbf.be, Thomas Meunier, terzino del Psg, ha parlato delle voci di calciomercato che lo accostano anche all’Inter

FUTURO – Queste le parole di Thomas Meunier, terzino in scadenza di contratto con il Psg, sul suo futuro. «Un giocatore libero (da contratto, ndr) e internazionale, che gioca nella N.1 squadra mondiale nella classifica Fifa e che ha 28 anni, non può essere un cattivo acquisto! I club non hanno molto da spendere in acquisti e penso che lo sappiano. Hanno tutto da guadagnare. Tutto ciò che circola su di me sui social network rispetto al Borussia Dortmund, non lo capisco: ho visto tanti articoli che mi collegano al Tottenham o all’Inter… Non capisco questa mania! Il mio obiettivo principale è ancora quello di rimanere a Parigi, ma per il momento è abbastanza calmo».