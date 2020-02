Messi vuole Lautaro Martinez, Inter spalle al muro: una speranza – SM

Come riporta “Sportmediaset” nel suo notiziario, le parole di ieri di Messi al Mundo Deportivo dimostrano che il Barcellona vuole fare sul serio per Lautaro Martinez. L’Inter a questo punto ha le spalle al muro e deve sperare in una trattativa conveniente

SPALLE AL MURO – Le parole di ieri di Lionel Messi su Lautaro Martinez al Mundo Deportivo (vedi qui), sono la dimostrazione che il Barcellona vuole fare sul serio. La Pulce è tornato al centro del mondo Blaugrana e ha pieno poteri decisionali. L’Inter è ora spalle al muro e ha solo una speranza: che i catalani non se la sentano di pagare i 111 milioni di euro di clausola rescissoria ma aprano una trattativa conveniente per i nerazzurri, inserendo qualche giocatore importante come contropartita.

