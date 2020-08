Messi vuole lasciare subito il Barcellona! Dal Brasile sicuri: lo scenario

Secondo quanto riporta il portale brasiliano Esporte Interativo, Lionel Messi vorrebbe lasciare subito il Barcellona. Il fenomeno argentino, infatti, non gradirebbe il progetto tecnico per il futuro e avrebbe già comunicato la sua intenzione alla società.

SCENARIO CLAMOROSO – Si riaccendono i sogni di vedere Lionel Messi all’Inter? Forse sì, anche se si resta ancora nel campo delle ipotesi. Quello che è sicuro, però, da quanto arriva dai media brasiliani, è che il giocatore voglia lasciare subito il Barcellona. Al momento, va ricordato, il suo contratto (non ancora rinnovato) va in scadenza nel 2021. Quello che però avrebbe fatto scattare la decisione del giocatore è il fatto di non essere stato interpellato per il nuovo corso del club catalano, necessario dopo la debacle contro il Bayern Monaco. Il fenomeno argentino avrebbe dunque già comunicato alla società la sua volontà di andarsene fin da subito e cambiare squadra, non convinto dal nuovo corso che prenderà la squadra. Come detto, il tutto va circoscritto al campo delle voci e delle ipotesi. Se venissero confermate, però, sarebbe uno scenario sicuramente clamoroso.