Messi via dal Barcellona, l’Inter contatta l’entourage: non l’unica

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Messi via dal Barcellona è, assieme a Conte che rimane all’Inter, il clou del martedì appena concluso. Il quotidiano catalano Sport sostiene che i blaugrana non vogliano negoziare, ma che allo stesso tempo quattro squadre si siano già mosse per prenderlo. Nerazzurri compresi.

IL MIGLIOR PARAMETRO ZERO DI SEMPRE – Caos in Spagna, con Lionel Messi che vuole andarsene via da svincolato sfruttando una clausola (vedi articolo). Il quotidiano Sport, che per mesi parlava di acquisti faraonici dei blaugrana, Lautaro Martinez in primis, ora batte in ritirata: “Guerra totale! Messi comunica al Barcellona tramite burofax che vuole andare via a parametro zero. L’argentino chiede di lasciare il club secondo il suo contratto, ma il Barcellona assicura che la clausola per andarsene gratis è scaduta e non negozierà una cessione. PSG, Manchester United, Manchester City e Inter hanno già contattato l’entourage di Messi per prenderlo, dopo la decisione di lasciare il Camp Nou”.