Messi: “I tifosi del Barcellona mi amano. Futuro? Ho un’illusione”

Lionel Messi continua a raccontarsi a La Sexta (qui la prima parte). Non solo descrive il suo rapporto coi tifosi del Barcellona, ma si sbilancia anche sul futuro.

AMORE E SOGNI – Lionel Messi ha tutt’ora un rapporto empatico con il tifo del Barcellona. Tuttavia, la Pulga ha alcuni pensieri per il suo futuro lontano dalla Catalogna. Ecco le sue parole: «So che il tifoso del Barcellona mi ama ancora e vuole che io rimanga con il club. Ma c’è anche un’altra parte che, dopo tutto quello che è successo, non la pensa così. Ma dobbiamo fare ciò che è meglio per il club e per me. Voglio tornare un giorno, quando non sarò più un giocatore, per far parte in qualche modo del club. Futuro? Ho sempre avuto l’illusione di poter godere e fare l’esperienza di vivere negli Stati Uniti, di vivere ciò che è la Lega. Vivere lì mi piacerebbe».

Fonte: La Sexta – Jordi Evole