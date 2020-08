Messi, offerta clamorosa del Manchester City: oltre ai soldi due squadre

Messi può andare al Manchester City, che è una delle squadre interessate all’argentino in uscita dal Barcellona. Secondo il quotidiano catalano Sport gli inglesi stanno preparando un’offerta clamorosa per il fuoriclasse, che andrebbe a giocare non solo in Premier League ma anche a New York.

CIFRE DA CAPOGIRO – Il Manchester City punta tutto su Lionel Messi. Il padre dell’argentino mercoledì incontrerà Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ma è da escludere che prosegua in blaugrana (vedi articolo). I Citizens, secondo il quotidiano catalano Sport, sono pronti a fare un’offerta clamorosa per ricongiungere la Pulga e Pep Guardiola. La base è cinque anni, sino al 30 giugno 2025, divisi in tre al Manchester City e gli ultimi due al New York City FC, club della stessa proprietà. Fra ingaggio e tasse gli inglesi pagherebbero cento milioni di euro (lordi) a stagione, per un totale di cinquecento. Altri duecentocinquanta milioni di euro potrebbero arrivare per il trasferimento a New York, ma bisogna capire se questa proposta rientri nei parametri del fair play finanziario. In ogni caso, adesso, il Manchester City attende l’esito della riunione di mercoledì fra il padre di Messi e il Barcellona: poi punterà tutto sull’argentino.

