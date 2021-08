Messi, niente Chelsea (che resta su Lukaku): pure lui verso il PSG

Il PSG continua una campagna acquisti scintillante prendendo tutti i migliori parametri zero in circolazione (più Hakimi dall’Inter). In chiusura il colpaccio Messi, da ieri svincolato dal Barcellona (vedi articolo). Il Chelsea resta su Lukaku, dopo le voci del pomeriggio già smentite (vedi articolo).

DREAM TEAM – Il PSG punta a mettere a disposizione di Mauricio Pochettino persino Lionel Messi. Si sta avvicinando l’accordo con l’attaccante argentino, da ieri svincolato dal Barcellona. Sky Sport parla di intesa per un biennale con opzione per il terzo anno, da trentacinque milioni di euro netti bonus compresi. Nei prossimi giorni si prevede l’ufficialità di questo clamoroso acquisto. Col Chelsea che ovviamente resta su Romelu Lukaku.