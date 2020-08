Messi-Manchester City, trattativa avviata: ecco le ultime. Inter lontana

Messi

Messi è il grande protagonista delle ultime ore sul calciomercato. Il fenomeno ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club e ora il Manchester City sembra in primo piano per acquistarlo. Continuano i rumors sull’Inter, ma le possibilità sembrano sempre più basse

AFFARE IN CORSO – Lionel Messi è l’uomo più chiacchierato in tema di mercato nelle ultime ore. L’argentino è pronto all’addio al Barcellona e il City sembra sempre più in pole position per acquistarlo. Secondo quanto riporta Rac1, emittente della Catalogna, tramite Gerard Romero, Ferran Soriano AD del Manchester City sta conducendo le trattative con l’entourage del calciatore. Sul tavolo un ricco contratto di 2 anni. Decisiva anche la posizione di Guardiola: la Pulce vuole che il tecnico prolunghi la sua permanenza. Inter a questo punto sempre più lontana.