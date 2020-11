Messi-Manchester City si fa a gennaio? Dall’Inghilterra Inter fuori dai giochi

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona

Messi al Manchester City un discorso rinviato solo a gennaio? Secondo quanto riportato dal Daily Mail al momento la squadra inglese sarebbe l’unica a potersi permettersi l’attaccante del Barcellona considerato anche il rinnovo di Pep Guardiola.

RITORNO DI FIAMMA – Messi al Manchester City, non è finita! L’attaccante argentino come già noto è rimasto al Barcellona nonostante la volontà di lasciare il club. In estate diversi i club interessanti, tra questi sicuramente il Paris Saint-Germain, ma anche l’Inter e il club allenato da Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City sarebbe l’unica squadra al momento in cima alla lista dell’attaccante argentino, e l’affare si potrebbe addirittura fare a gennaio, soprattutto dopo il rinnovo di contratto dello stesso tecnico spagnolo. In Inghilterra danno addirittura l’affare per fatto.

Fonte: Daily Mail.