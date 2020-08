Messi già del Manchester City? Il padre smentisce: “Tutto falso”

Lionel Messi Barcellona

Messi non è, al momento, destinato ad andare al Manchester City. Dopo l’incredibile decisione dell’argentino di lasciare il Barcellona, datata martedì sera, si è parlato della squadra di Guardiola come favorita per acquistarlo. Il padre Jorge, via Instagram, smentisce che sia già stato tutto fatto.

SMENTITA DI FACCIATA? – L’Inter per ora resta fuori dalla questione Lionel Messi, ma intanto la corsa alla Pulga resta aperta. Il quotidiano argentino La Nacion ha pubblicato una “confessione” del giocatore, che avrebbe dichiarato di aver scelto il Manchester City, ma non sembra essere così. Il padre Jorge, con una storia sul suo account ufficiale Instagram, smentisce: “Salve La Nacion, questo è falso. Non esiste questa confessione, è un audio di un imitatore”. Per Messi quindi futuro ancora in bilico (vedi articolo), anche se ovviamente non è da scartare che alla fine vada proprio al Manchester City e ritrovi Pep Guardiola.