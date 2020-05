Messi: “Lautaro Martinez punta impressionante, è completo. Trattativa…”

Messi, ancora una volta, mette in piazza il suo gradimento per Lautaro Martinez. L’argentino ha rilasciato un’intervista al quotidiano catalano Mundo Deportivo, una delle fonti che spingono maggiormente per il trasferimento del numero 10 dell’Inter al Barcellona, e ha ribadito quanto già detto tre mesi fa (vedi articolo).

LA PREFERENZA – Lionel Messi non nasconde il piacere nell’avere Lautaro Martinez come compagno al Barcellona. Tuttavia non è a conoscenza di discussioni con l’Inter: «Se devo essere sincero non so molto bene se c’è o c’è stata una trattativa per lui, non ne ho idea. Credo di averlo già detto: Lautaro Martinez è un attaccante impressionante. Soprattutto io credo che sia una punta completa: è forte, tira bene, è capace di fare gol e sa proteggere la palla. Però bisognerà vedere cosa succederà con lui e quali altri nomi ci sono in corso». In prima pagina, sul quotidiano Mundo Deportivo, oltre all’intervista di Messi si parla dell’Inter che mette fretta ad Arturo Vidal.

