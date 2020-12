Messi lascia il Barcellona nel 2021: con l’Inter altre due in corsa, l’offerta

Condividi questo articolo

Messi è il principale degli svincolati a fine stagione. Secondo il tabloid inglese The Sun, assieme all’Inter, ci sono altre due squadre in corsa per l’asso del Barcellona, che continua a non voler rinnovare il suo contratto con i catalani.

IN USCITA? – Tre club puntano Lionel Messi, in scadenza di contratto con il Barcellona. L’argentino è nel mirino di Inter, Manchester City e PSG, secondo il tabloid inglese The Sun. Dopo quanto successo in estate, con la sua volontà di andare via dalla Spagna poi rientrata, sembrano esserci pochi margini per un suo rinnovo di contratto. Da luglio sarà libero da vincoli, gratis, e già con l’inizio del 2021 potrà firmare con un altro club a parametro zero per la prossima stagione. Il Manchester City ha in Pep Guardiola l’asso da calare, ma servirà ridurre il monte ingaggi. Il PSG, invece, dipende dal futuro di Neymar e Kylian Mbappé. Per il The Sun l’Inter vorrebbe offrire uno stipendio da circa cinquanta milioni di euro a Messi, con un triennale.

Fonte: The Sun – Richard Forrester