Messi, Inter sicura di prenderlo a 0! Pronto un ingaggio clamoroso – SM

Lionel Messi Barcellona

Messi in Serie A? Il sogno è sfumato in estate ma l’Inter continua a tenerlo vivo grazie alle condizioni dell’argentino a Barcellona. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1, il contratto che gli verrà proposto non sarà facile da rifiutare

CIFRE PAZZESCHE – Non solo colpi low cost a gennaio per l’attacco (vedi articolo). Quelli a parametro zero in estate sono ancora più ambiziosi. Il futuro di Lionel Messi non sarà a Barcellona, soprattutto dopo quanto successo in estate. E di certo l’avvio stagionale, anche a livello extra calcistico, non permette di ricucire lo strappo tra il capitano e l’ambiente blaugrana. Dopo il rinnovo di contratto annunciato nei giorni scorsi, Pep Guardiola attende il fuoriclasse argentino al Manchester City. Prevedibile. Nonostante ciò, l’Inter è convinta di riuscire a portarlo a Milano grazie al suo status di svincolato, che – senza prolungato di contratto – verrà ufficializzato il 1° luglio 2021. Per Messi è pronto un ingaggio da 50 milioni di euro a stagione. Una cifra monstre che solo Suning e poche altre proprietà possono ipotizzare oggi, in tempi di crisi economica. In attesa di conferme o smentite, il sogno Messi-Inter continua a far notizia. Sarà un 2021 scoppiettante per il mercato?