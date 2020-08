Messi-Inter: servono gli incastri, l’impero Suning può trovarli? – SM

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona

Lionel Messi è il protagonista assoluto di questa strana estate calcistica. L’attaccante argentino vuole lasciare il Barcellona, il Manchester City è sempre favorito, ma l’Inter può giocare le sue carte

Tiene ancora banco in tutta Europa il “caso Messi”. Da quando l’attaccante argentino ha annunciato al Barcellona la sua intenzione di andare via si sono scatenate tante voci sul suo futuro. In questo momento il grande favorito sembra essere il Manchester City che può contare su una potenza di fuoco con pochi pari al mondo e sulla presenza di Pep Guardiola, ma l’Inter può giocare le sue carte. Secondo “Sport Mediaset” infatti servono gli incastri giusti per poter vedere Messi all’Inter, a livello di fatturato non c’è storia nel confronto col Manchester City, ma l’Inter alle sue spalle ha l’impero Suning e Zhang Jindong, 184esima persona più ricca al mondo. Un altro elemento favorevole è la particolare fiscalità italiana che permetterebbe a Messi di risparmiare diversi milioni di euro in tasse.