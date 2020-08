Messi-Inter non si può escludere! Chiarimento Ausilio, Allegri aspettava – SI

Lionel Messi Barcellona-Inter

ORA TESTA AL MERCATO – La notizia del giorno su Antonio Conte è stata oscurata da Lionel Messi, Alfredo Pedullà non si sbilancia: «Messi-Inter non si può escludere per nulla. Sappiamo che è un sogno dell’Inter al netto delle smentite di rito. Magari l’Inter ha programmato anche una roba del genere nel caso in cui si libera ad parametro zero. L’Inter non può fare grandissime follie sul mercato, il Manchester City magari sì. Non penso Messi vada in America. Avrebbe grande senso restare nell’Europa che conta per dimostrare al Barcellona di essere ancora al top per vincere un’altra Champions League. Piero Ausilio ha un contratto di due anni, è all’Inter da una vita. Aspettava questa riunione in cui si è fatto gruppo, quindi avranno chiarito alcune cose che non andavano bene a Conte. Massimiliano Allegri aspettava e stava alla finestra perché era l’unico piano alternativo dell’Inter. Vediamo ora che succede al Paris Saint-Germain…». Questo il punto fatto da Pedullà a inizio serata.