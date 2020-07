Messi-Inter, Marotta limpido. 2 condizioni per il sogno: rottura necessaria

Condividi questo articolo

Messi rappresenta al momento un sogno, o meglio un’utopia per Marotta (ecco le sue parole), per l’Inter. Matteo Barzaghi in collegamento con SkySport24 ha fatto il punto della situazione sull’argentino. Il difficilissimo arrivo dell’argentino potrebbe concretizzarsi solo in caso di rottura totale con il Barcellona

INTER, CONDIZIONI NECESSARIE – L’iniziativa di Suning è stato un modo furbo per promuovere l’evento e sembra essere riuscita perché ancora oggi tutti ne parlano. Su Messi sono state chiare le parole di Marotta: deve subentrare qualcosa di straordinario e al momento la Pulce non si muove da Barcellona. Dunque le cose potrebbero cambiare solo se l’argentino dovesse arrivare a uno strappo con i blaugrana.