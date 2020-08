Messi, Inter e Manchester City aspettano il prezzo: il Barcellona si accorda?

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona-Inter

Messi è in uscita dal Barcellona, con Inter e Manchester City che provano a piazzare il colpaccio. Il giornalista Juan Ignacio Gallardo, direttore del quotidiano spagnolo Marca, ha parlato durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport di quale prezzo vuole il Barça per lasciarlo andare.

A PREZZO DI SALDO? NON PROPRIO – Lionel Messi non lascerà il Barcellona a zero, ma vista la sua situazione e il solo anno residuo di contratto i catalani non possono certo chiedere la clausola. Il giornalista spagnolo Juan Ignacio Gallardo spiega come può andare via: «Il Barcellona è un club coinvolto in una situazione di grande nervosismo. Ci sono molti fronti aperti, bisogna risolvere prima di tutto i temi delle uscite. In vendita Luis Suarez, Arturo Vidal e altri giocatori che possono far entrare dei soldi nelle casse del Barcellona. Il grande tema è quello di Messi, e si è visto un cambio di strategia dopo il burofax in cui ha detto di voler lasciare il club. Ora l’argentino vuole negoziare la sua cessione: non penso che saranno settecento milioni di euro (la clausola rescissoria, ndr) ma un punto intermedio. Si troverà una quantità buona per entrambe le squadre, circa duecento milioni di euro, sia per il Barcellona sia per chi lo può prendere. Il Manchester City, così come l’Inter, vogliono sapere esattamente quanto dovranno pagarlo. Sarà una situazione che si risolverà nei prossimi giorni».