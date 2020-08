Messi, Inter ha una concorrente in meno. Psg fuori: motivo – L’Equipe

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Leo Messi, sogno di mercato dell’Inter non dovrebbe approdare al Psg, almeno secondo fonti provenienti dallo stesso club parigino

SMENTITA – Secondo quanto riportato da L’Equipe, Leo Messi non sarebbe destinato a vestire la maglia del Psg. Stando a fonti del club francese, non ci sarebbero possibilità che la Pulce arrivi all’ombra della Tour Eiffel. Il motivo del mancato assalto da parte della squadra parigina risiederebbe nell’ingaggio enorme che richiederebbe l’attaccante del Barcellona. Nessuna possibilità dunque, al che nel caso in cui il campione argentino, sogno di mercato dell’Inter, riuscisse a liberarsi a zero.