Messi, in Spagna temono tradimento: Inter, Psg e Manchester City presenti

L’ipotesi addio di Leo Messi al Barcellona sarebbe tutt’altro che irrealistica, con Inter, Psg e Manchester City in agguato

PUNTO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, il divorzio tra Leo Messi e Barcellona non sarebbe fantacalcio. D’altronde anche la stampa spagnola, Mundo Deportivo e Sport in primis, parlano apertamente di un interessamento da parte di Inter, Psg e Manchester City, con questi ultimi in secondo piano. Una possibile scelta che verrebbe presa come una sorta di tradimento in casa blaugrana, visto che si sostiene che invece la Pulce dovrebbe ora fare da colonna alla squadra catalana in un momento difficile come questo. Intanto continua il silenzio da parte dell’attaccante argentino che non fa che aumentare dubbi e timori da parte dei tifosi barcelonisti sul suo futuro. La speranza è che presto il giocatore possa uscire allo scoperto e rendere chiara a tutti la sua decisione.