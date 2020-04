Messi in crisi col Barcellona, l’Inter sogna e conta su una ciliegina – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter può acnora sognare l’arrivo di Messi. Il rapporto tra l’argentino e il Barcellona è in crisi e c’è una carta segreta.

RAPPORTO IN CRISI – Messi all’Inter? Il diretto interessato ha voluto mettere un freno alle voci di mercato, bollando tutto come fake news in modo esplicito. L’ipotesi di una sua separazione dal Barcellona però resta sullo sfondo perché i rapporti con club sono ai minimi storici. E allora nel mondo nerazzurro si può sognare. Le frizioni tra Messi e la dirigenza del club a ogni livello sono state diverse. E la prova sta nel rinnovo di contratto, mai arrivato e in cantiere da un po’ ormai. Il numero 10 per allungare il suo vincolo oltre il 2021 vorrebbe un aumento. Di 10 milioni a stagione.

COSTI STELLARI – La chiave dell’operazione è che Messi decida di liberarsi in estare. Come fatto da Ronaldo quando poi è andato alla Juventus. Il coto del cartellino sarebbe una cifra “simbolica” a un anno dalla scadenza. Tipo 100 milioni, comunque considerevoli. A quel punto potrebbero essere trovate delle formule alternative e il cartellino di Lautaro Martinez potrebbe essere la classica ciliegina risolvi guai. Il problema, per l’Inter – che la scorsa estate ha versato quasi 80 milioni per Lukaku – sarebbe rappresentato dall’ingaggio che Messi chiederebbe, di circa 50 milioni netti a stagione. Praticamente la metà del monte ingaggi nerazzurro attuale. L’Inter ha superato i 400 milioni di ricavi, ma fra ingaggio e ammortamento annuale, Messi costerebbe al club più di 90 milioni. Un peso sopportabile? Certo, aumenterebbero gli incassi da stadio fra abbonamenti e biglietti venduti, ci sarebbe un grande incremento di magliette vendute, ma sarebbe fondamentale l’aiuto di diversi e nuovi sponsor, così come accadde nel 1997 con Ronaldo che allora diventò il volto planetario dell’Inter.