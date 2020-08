Messi, il padre Ã¨ a Milano! Casa vicino la sede dell’Inter: Suning pronto?

Messi, il padre è a Milano! Casa vicino la sede dell’Inter: Suning pronto?

Il papà di Lionel Messi oggi è ufficialmente sbarcato a Milano per acquistare una casa vicino la sede dell’Inter. C’è Suning dietro a tutto questo? Di seguito la notizia riportata da Sportmediaset.

A MILANO – La famiglia di Lionel Messi è arrivata a Milano per risolvere alcuni problemi fiscali, ma al di là delle smentite ufficiali da parte dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta, Suning sta comunque valutando la possibilità di acquistare Lionel Messi cercando grandi sponsor cinesi per non farsi trovare impreparata. L’argentino, con un contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona, potrebbe scegliere di lasciare la Spagna e chiudere la carriera in Italia. Il padre intanto ha preso possesso di un’abitazione in via Joe Colombo, un centinaio di metri da Viale della Liberazione dove si trova la sede dell’Inter.

Fonte: Sportmediaset.