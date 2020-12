Messi giura fedeltà al Barcellona: “Sto bene, pronto a lottare! Anche se…”

Messi – attaccante nonché capitano del Barcellona -, intervistato dall’emittente spagnola La Sexta, ribadisce il suo amore per la maglia blaugrana, facendo chiarezza sui problemi estivi. Nessuna promessa sul futuro ma un’indicazione importante per la stagione in corso

SEMPRE BLAUGRANA – In estate è stato accostato all’Inter e se n’è tornato a parlare come colpo a costo zero per luglio 2021. Al momento, però, Lionel Messi non ci pensa ed è concentrato sul presente: «L’ho sempre detto. Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club sia in città. Vivo a Barcellona da più tempo che nel mio paese di nascita e ho imparato tutto. Sono cresciuto e il club mi ha formato come giocatore e persona. Ho sempre messo da parte tutto per il Barcellona. Ho un rapporto d’amore con il Barcellona perché è ciò che ho vissuto da quando sono arrivato qui. La verità è che oggi sto bene. È vero che in estate ho passato un brutto periodo, causato da ciò che è successo prima dell’estate. Per com’è finita la passata stagione e tutto il resto. Poi l’ho trascinato un po’ fino all’inizio della stagione attuale. Ma oggi sto bene e mi sento di lottare seriamente per tutto ciò che mi aspetta. Sono entusiasta! So che il Barcellona sta attraversando un momento difficile, a livello di club e di squadra. E tutto ciò che circonda il Barcellona è complicato, ma non vedo l’ora. È un momento difficile per il club a livello economico. La situazione per il club è davvero molto brutta e sarà difficile tornare dove eravamo». Questa la dichiarazione d’amore di Messi nei confronti del Barcellona.

Fonte: La Sexta – Jordi Evole