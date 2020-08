Messi, fra Inter e Manchester City si inserisce… Leonardo: entra il PSG

Su Messi si è detto che, lasciando il Barcellona, il Manchester City sarebbe l’opzione più probabile con l’Inter sullo sfondo. Ora però entra anche il PSG: secondo il quotidiano argentino Olé si sarebbe mosso in prima persona Leonardo. Di seguito i dettagli del contatto fra l’ex allenatore nerazzurro e il padre del numero 10 blaugrana.



L’OMBRA DEL TERZO INCOMODO – Il PSG prova a prendere Lionel Messi. Nelle ultime ore, come annuncia Olé, c’è stata una telefonata fra Leonardo, direttore sportivo dei parigini, e il padre dell’argentino, Jorge Messi, che ne cura gli interessi. Obiettivo, ovviamente, conoscere la situazione del giocatore dopo la clamorosa rottura con il Barcellona di martedì. Il PSG ha presentato, in maniera formale, l’intenzione di negoziare il trasferimento in Francia della Pulga. Il Manchester City resta sempre la squadra favorita per prenderlo, ben davanti all’Inter, ma la proposta da Parigi potrebbe far saltare il banco. Questo perché Leonardo, nel corso del contatto diretto, è entrato in profondità nei dettagli cercando di capire, oltre alla situazione, anche i costi e le richieste da parte del giocatore. L’obiettivo di Nasser Al-Khelaifi, il proprietario qatariota, è aggiungere Messi a Neymar per un attacco già visto in Spagna: riuscirà il sogno del PSG?

Fonte: Ole.com.ar