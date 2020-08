Messi-Barcellona, nuovo intrigo: il club vuole “blindarlo” a forza. Ecco come

Messi da tre giorni ha comunicato al Barcellona di voler andare via, con Inter, Manchester City e da ultima PSG come possibili destinazioni (vedi articolo). Secondo El Chiringuito, però, i catalani vogliono provare a blindarlo “a forza” ed evitare che vada via.

RESTA CONTROVOGLIA? – L’intrigo Lionel Messi via dal Barcellona si arricchisce di un altro capitolo. Secondo il giornalista spagnolo Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione El Chiringuito, i blaugrana vogliono evitare che vada via. Non soltanto a parametro zero, come ha fatto intuire l’argentino sfruttando una clausola nel suo contratto, ma del tutto. Il Barcellona sarebbe intenzionato a pubblicare a breve un comunicato, definendo il suo numero 10 incedibile. Mossa per bloccare eventuali concorrenti o rischio di muro contro muro? Da ricordare che Messi ha una clausola da settecento milioni di euro e che il suo contratto scade fra un anno, quindi c’è il rischio per i catalani di blindarlo ora ma perderlo a parametro zero fra meno di dodici mesi.