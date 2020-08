Messi-Barcellona, animi tesi: si rischia battaglia legale. Ore di attesa – Sky

Lionel Messi Barcellona

In casa Barcellona tiene banco la questione legata a Lionel Messi. Con un comunicato la Liga si è schierata a favore del club blaugrana (qui le ultime). Gli aggiornamenti da Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

BATTAGLIA – Animi tesi tra Lionel Messi ed il Barcellona, che potrebbero sfociare in una battaglia legale. Le ultime da “Sky Sport”: «Tra Lionel Messi ed il Barcellona c’è una battaglia. La Liga, con un comunicato, si è schierata con il club blaugrana. Senza il pagamento della clausola è disposta a concedere il transfert al calciatore argentino, qualora il calciatore decidesse di rescindere unilaterlamente il contratto. Domani il Barcellona comincerà la preparazione, vedremo se l’argentino si presenterà. Il rischio è che si arrivi ad una diatriba legale. Bisognerà se il Manchester City farà qualche passo in avanti o se continuerà ad osservare da lontano. Il club inglese, per la presenza di Guardiola e per la disponibilità economica, è il candidato più forte».