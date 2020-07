Messi all’Inter? L’entourage smentisce: “Il papÃ  a Milano? Tutto falso”

Messi all’Inter? L’entourage smentisce: “Il papà a Milano? Tutto falso”

Lionel Messi all’Inter? Ogni anno l’idea viene riproposta, quest’anno in particolare dopo il fallimento in Liga e in attesa di giocare la UEFA Champions League ad agosto. Nelle ultime ventiquattro ore si è parlato addirittura di un possibile arrivo del padre a Milano, notizia prontamente smentita dall’entourage del giocatore attraverso Mundo Deportivo.

TUTTO FALSO – Non è la prima volta che il nome di Lionel Messi viene accostato all’Italia, in particolar modo all’Inter. Ma in merito al possibile arrivo del padre a Milano per trattare con la società nerazzurra, l’entourage attraverso i quotidiani spagnoli avrebbe smentito, dichiarando falsa la notizia, e non solo: “Ignaro di tutte queste voci, Messi si gode la settimana di vacanza a Ibiza con la moglie, i figli e gli amici Luis Suarez e Pepe Costa”.

Fonte: Mundo Deportivo