Messi, a breve la decisione sul futuro. Inter ed altri due club alla finestra

Il futuro di Lionel Messi appare sempre più lontano dal Barcellona. A pesare è la cocente eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olè la “Pulce” dovrebbe comunicare a breve la sua decisione al club blaugrana

DECISIONE – In casa Barcellona c’è aria di rivoluzione. Dopo la “scoppola” presa dal Bayern Monaco in Champions League, la dirigenza blaugrana sta rivoluzionando la squadra: via Quique Setien con il conseguente arrivo di Ronald Koeman. Proprio l’allenatore olandese, negli ultimi giorni, ha comunicato a vari protagonisti del club che non fanno più parte del progetto tecnico del Barcellona: Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti e Luis Suarez. L’addio dell’attaccante uruguayano è un segnale forte, di grande cambiamento. Il club catalano, però, tiene il fiato sospeso: c’è da capire il futuro di Lionel Messi, apparso dubbioso sul proseguire la sua carriera nel Barcellona. La “Pulce” ha un contratto fino al 2021 ed una clausola di 700 milioni. Koeman ed il club lo vorrebbero come perno del “nuovo” Barcellona. Lo scenario è più che mai aperto e ci sono concrete possibilità che Messi possa lasciare la Spagna. Numerosi club europei sono alla finestra, in attesa di capire quale sarà la decisione de “La Pulce”: l’Inter, secondo Olè, è pronta a comprarlo, così come il Paris Saint-Germain di Tuchel, dove ritroverebbe l’amico Neymar e Kylian Mbappe. In Premier League, invece, il Manchester City si candida alla corsa a Messi che ritroverebbe, a Manchester, il suo maestro Pep Guardiola. Nelle prossime ore dovrebbe definirsi il futuro di Lionel Messi e, di conseguenza, quello del Barcellona.