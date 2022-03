Mertens verso l’addio al Napoli ma Inter difficile. Un’altra big spinge – CdS

L’Inter il 3 aprile affronta la Juventus di Massimiliano Allegri. Per tenere vivo il sogno seconda stella servirà vincere tutte le partite da qui alla fine, a cominciare proprio dal match contro i bianconeri. A luglio poi si aprirà il calciomercato. Dries Mertens, in scadenza col Napoli, cambierà squadra?

SPINTA – L’Inter lavora ad Appiano Gentile a ranghi ridotti per preparare la sfida del 3 aprile contro la Juventus. I nerazzurri hanno molti nazionali impegnati in queste due settimane. Intanto, come in ogni pausa per le nazionali, si susseguono le voci di calciomercato. Uno dei nomi accostati all’Inter nei giorni scorsi è stato quello di Dries Mertens, attaccante belga del Napoli. Il furetto partenopeo lascerà con molta probabilità il club di De Laurentiis a fine anno ma non sembra esserci l’Inter nel suo futuro. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport infatti la Lazio di Maurizio Sarri spinge forte per portarlo nella Capitale. Il tecnico biancoceleste è un estimatore di Mertens avendolo reinventato falso nove quando era a Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport