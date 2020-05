Mertens tra Napoli e Inter: si attende solo una sua decisione – Sky

Dries Mertens è uno dei grandi indecisi del calcio italiano. L’attaccante belga è in scadenza di contratto, ha una proposta interessante di rinnovo da parte del Napoli, ma è tentato anche dall’avventura Inter dove troverebbe il suo connazionale Lukaku. Il punto di Francesco Modugno per “Sky Sport”

MERTENS INDECISO – Mertens deve prendere una decisione, il Napoli gli ha fatto una proposta di rinnovo, ma lui forse aspetta la proposta dell’Inter: «Il momento di Mertens merita sempre un focus. E’ il giocatore che calamita gli sguardi, coccolato e corteggiato da più parti. E’ attesa una sua comunicazione sul futuro, in questo momento è padrone della scena e del suo destino. E’ in scadenza, ha fatto 7 anni straordinari a Napoli, ha un legame fortissimo con l’ambiente e una forte sintonia con Gattuso. Ha una proposta importante per rinnovare il contratto col club, ma resta fermo. Fa riflessioni e valutazioni, questa è stata una stagione particolare e Mertens l’ha sentita particolarmente. Le sensazioni in casa Napoli non sono positive, c’è il Chelsea, ma si sussurra anche l’ipotesi che il giocatore stia aspettando l’Inter in Italia».