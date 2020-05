Mertens tra Inter e Napoli: Gattuso preme con discrezione – Sky

Mertens è sempre un grande obiettivo di mercato dell’Inter. L’attaccante belga è in scadenza di contratto col Napoli ed è indeciso visto il suo grande legame con la città. Gattuso preme per la permanenza. Il punto di Francesco Modugno per Sky Sport

ARGOMENTO DELICATO – L’argomento Mertens tiene sempre banco in casa Napoli «L’argomento Mertens tocca la pancia della gente. C’è un ambiente che spinge perché Mertens rimanga. Spinge l’ambiente e spinge Gattuso, con inteligenza e discrezione, senza invasione di campo. C’è la società che conosce il valore, ma riconosce anche la carta d’identità del giocatore. Per Mertens Napoli è importante, ci sono pressioni forti, diverse grandi in agguato come Inter e Chelsea che forse si farebbe preferire perché è all’estero. Mertens sa come è il calcio, dovrebbe fare una scelta professionalee di vita. La sua priorità resta Napoli, ma ci sono diversi segnali che fanno pensare che la storia non sia chiusa. Di solito si fa fatica a rinnovare questi contratti in 40 giorni, ma ci sono segnali che la strada non si è arenata. Si farà il possibile per trovare una soluzione altrimenti prenderà un’altra strada, Inter e Chelsea su tutti, ma ci sono margini perché resti al Napoli. La situazione non è facile, è resa complicata da fattori anagrafici, economici, una stagione disgraziata con tanti elementi che possono avere un peso».