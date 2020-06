Mertens tentato dall’Inter, decisivo il rilancio di De Laurentiis – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” spiega che il rinnovo di Mertens col Napoli è stata una scelta di vita. Il belga era tentato dall’Inter.

NAPOLI NEL CUORE – Chi lascia la strada vecchia per la nuova… Ecco, a parità di condizioni non c’è stata partita e il Napoli – nella mente ma soprattutto nel cuore di Dries Mertens – ha stracciato l’Inter. Perché in fondo era la soluzione migliore per entrambi: per Dries – napoletano di adozione e per questo ribattezzato Ciro – e per il Napoli, che avrebbe perso talento, gol, leadership e fantasia, tutti elementi che messi insieme difficilmente avrebbe potuto trovare sul mercato e a cifre accessibili. Alla fine il blitz di Aurelio De Laurentiis ha messo fine alla questione e rasserenato la città, che si era mossa in massa con tanto di hashtag «Meritiamo un finale diverso».

RILANCIO DECISIVO – L’Inter è stata bruciata sul più bello, quando ormai sembrava aver trovato il primo rinforzo di un attacco che il prossimo anno rischia di essere rivoluzionato. Al biennale da cinque milioni a stagione che aveva proposto Marotta, De Laurentiis ha risposto con un biennale con opzione sul terzo anno da 4,5 milioni, con un “premio” alla firma di altri due milioni. A quel punto non c’è stata più storia: Mertens ha ringraziato l’Inter e Conte della stima e dell’interesse e spiegato all’amico Lukaku i suoi motivi, facili da comprendere per chi – come Dries e Romelu – sa legarsi alle persone in modo speciale.

SCELTA DI VITA – L’amore dei napoletani non poteva essere tradito sul più bello, a un passo – o meglio a un gol – dal record all time nella storia dei marcatori azzurri. Perché Ciro è diventato “MaraMertens” quando ha raggiunto le reti di sua maestà Maradona, prima di eguagliare Hamsik in vetta alla classifica dei bomber nella notte delle stelle col Barcellona di Messi. E chissà quante volte avrà pensato durante il lockdown a come celebrare l’ultimo traguardo. E soprattutto a se ci sarebbe stata ancora l’occasione per farlo. L’ipotesi Inter lo affascinava, l’idea di riformare a Milano la coppia d’oro con Lukaku che ha portato il Belgio al primo posto del ranking Fifa lo stuzzicava. Ma il tutto è sempre stato subordinato alla possibilità di rinnovare col Napoli. A quel finale diverso che sognavano i tifosi. Lui aveva già scelto: il suo cuore a quell’hashtag valeva più di mille parole e di un rinnovo.