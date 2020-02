Mertens e il rinnovo, l’Inter si allontana: vuole il Napoli. Nuovi contatti

Mertens ha rappresentato un vero e proprio caso in casa Napoli negli scorsi mesi. L’infortunio, i problemi ambientali e un rinnovo lontano sembravano avvicinare il belga all’addio e all’Inter, ma ora tutto sembra cambiato. Nuovi contatti tra le parti nelle ultime ore, come riporta “Calciomercato.com”

RINNOVO PIU’ VICINO – Alla fine, dopo tutto il clamore mediatico e i rumors sull’Inter, Mertens potrebbe restare al Napoli. Il belga non è mai stato così vicino alla permanenza in azzurro. Nelle ultime ore, si sono verificati nuovi contatti tra il club e i legali dell’attaccante, che hanno aperto al rinnovo. Sono tre gli aspetti fondamentali. Il primo è la durata del contratto, col calciatore convinto ad accettare il biennale proposto. Il Napoli, in secondo luogo, sembra pronto ad avvicinarsi alla parte fissa di stipendio richiesta. Per ultimo, va risolta la questione del bonus alla firma: questo ad oggi resta l’aspetto più complessa. Ma ora l’Inter a parametro zero appare sempre più lontana.