Mertens, rinnovo col Napoli in stand-by: l’Inter torna a farsi sentire – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che il rinnovo di Mertens col Napoli è in una fase di stallo e l’Inter cerca di approfittarne.

RINNOVO FERMO – Prima della sosta forzata per il Coronavirus Mertens sembrava aver praticamente rinnovato il suo contratto col Napoli. Un accordo a sorpresa, con le parti improvvisamente molto vicine dopo una lunga fase di stallo. La pausa però ha bloccato ogni trattativa, mettendo di nuovo la situazione in stand-by. Niente firma, in sostanza.

RITORNO INTER – Di questo stallo sta approfittando l’Inter. I nerazzurri hanno cercato il belga già nei mesi scorsi, ma ora sono tornati a farsi sotto. I contatti c’erano già a gennaio con l’obiettivo di portare Mertens a Milano a parametro zero. L’entourage del giocatore lo sa e Marotta fa il possibile per ricordare la sua volontà. Anche il Monaco è tornato a farsi sentire. Il belga insomma ha diverse opzioni sul tavolo e tempo per riflettere.