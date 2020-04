Mertens, ora il Chelsea Ã¨ in vantaggio. Il Napoli attende una risposta – CdS

Mertens, ora il Chelsea è in vantaggio. Il Napoli attende una risposta – CdS

Condividi questo articolo

Secondo il “Corriere dello Sport” il Chelsea sarebbe tornato alla carica per Dries Mertens – in scadenza con il Napoli -, e sarebbe addirittura in vantaggio rispetto la concorrenza, tra questi anche l’Inter.

CHELSEA IN VANTAGGIO – Il Chelsea ha riproposto con maggiore convinzione l’offerta presentata a gennaio allo stesso Dries Mertens, mettendo l’attaccante belga al centro nel prossimo progetto “blues” ribadito più volte dal tecnico Lampard. Mertens di fatto non ha ancora dato risposta definitiva al presidente Aurelio De Laurentiis, dopo l’offerta di rinnovo di contratto fino al 2022. Secondo il quotidiano romano il Chelsea adesso avrebbe un vantaggio “nettissimo” rispetto altre pretendenti interessate al colpo a parametro a zero come Inter, Monaco, Roma e Newcastle.

Fonte: Corriere dello Sport.