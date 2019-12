Mertens, nuovo club interessato! Inter osserva: il Napoli propone il rinnovo

Dries Mertens al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Napoli, così come il compagno di squadra José Maria Callejon. L’attaccante belga interessa da tempo a diversi club in Europa, uno di questi anche l’Inter, che monitora la situazione nonostante il forte interesse del Borussia Dortmund. Aurelio De Laurentiis però, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, spera ancora nel rinnovo di contratto.

NUOVO CLUB – Dries Mertens nonostante l’età (33 anni a maggio) continua a stupire e a fare gola a diversi club in Europa, tra questi l’Inter. Ultimo su tutti il Borussia Dortmund, che sarebbe pronto a portare il belga in Germania già a gennaio (contratto in scadenza il prossimo giugno, e quindi libero di poter firmare con chi vuole già a febbraio).

LA SPERANZA – Aurelio De Laurentiis, che qualche giorno fa ha detto di poter liberare l’attaccante belga (vedi articolo) in realtà spera ancora in un rinnovo. La proposta del Napoli sarebbe quella di un rinnovo biennale da 4 milioni di euro a stagione più un bonus al momento della firma. Il calciatore gradirebbe qualcosa in più di un “semplice” milione di bonus. C’è ancora distanza tra l’attaccante e il club partenopeo. L’Inter resta vigile e valuta anche altri profili.