Mertens, no al Borussia Dortmund e la decisione sul Napoli: il punto – GdS

Inter sempre alla finestra su Dries Mertens, con l’attaccante del Napoli che avrebbe rifiutato l’offerta del Borussia Dortmund facendo una scelta

VOLONTÀ NAPOLI – Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, Dries Mertens avrebbe detto no al Borussia Dortmund. Dopo i contatti con i dirigenti del club tedesco prima che gli stessi parlassero anche con Aurelio De Laurentiis, l’attaccante avrebbe temporeggiato. Nelle ultime ore però sembra che abbia deciso di restare al Napoli. Il belga infatti intenderebbe restare in azzurro fino al termine della carriera, visto anche che è prossimo ai 33 anni.

RINNOVO PRENDERE O LASCIARE – Ma non sarebbe ancora escluso l’addio e con esso l’eventuale approdo del giocatore all’Inter. Infatti la firma per il rinnovo non sarebbe affatto a un passo. Il presidente della società partenopea gli avrebbe proposto un contratto di due anni alle stesse cifre che percepisce ora, vale a dire 4 milioni di euro a stagione. Mertens direbbe anche sì, ma avrebbe posto una condizione: vorrebbe che il Napoli riacquisti il suo cartellino e, dunque, che gli riconosca qualche altro milione di euro. Una richiesta che De Laurentiis non vorrebbe accettare: o accetta la sua offerta o niente.

PRESSIONE GATTUSO – In pressing per il rinnovo del belga, così come per quello di José Callejon, esserci anche il tecnico Rino Gattuso in quanto lo considera funzionale al suo progetto tecnico. Ma anche su questo il patron è sempre stato deciso, non vuole cedere a queste forzature. Mertens e Callejon sono alla loro sesta stagione con il Napoli, entrambi in scadenza a giugno ed è molto difficile che rinnovino i propri contratti alle loro condizioni.