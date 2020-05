Mertens, niente Inter? Napoli convincente con un budget altissimo – Sky

Mertens è sempre più vicino al Napoli e meno all’Inter. Anzi, ormai appare difficile un nuovo dietrofront. Come riportato da “Sky Sport”, l’offerta della società partenopea è piuttosto ghiotta per convincere l’attaccante belga a firmare il suo ultimo ricco contratto

RINNOVO VICINO – Ormai manca solo l’annuncio, anche se non si può ancora dire l’ultima parola. Il futuro di Dries Mertens sarà nella sua Napoli, che è stata piuttosto convincente. Anzi, a essere convincente è stato il Presidente Aurelio De Laurentiis, autore di un’ultima offerta difficile da pareggiare. Tra ingaggio netto annuo e bonus alla firma, nelle casse dell’attaccante belga finiranno circa 6 milioni di euro. Per due anni. Un affare complessivo da 12 milioni, poco meno di 25 lordi. Un affare anche per il Napoli, che non vuole rinunciare ai gol di Mertens. Da poco 33enne, il numero 14 azzurro non avrebbe potuto aspettarsi di più e chiedere di meglio. Nonostante l’offerta dell’Inter sempre sul piatto, queste cifre avvicinano di molto la fumata bianca in casa azzurra. Il Napoli così è sicuro di aver convinto il funambolico classe ’87 acquistato nel 2013 dal PSV Eindhoven.