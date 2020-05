Mertens, Napoli o Chelsea? L’Inter c’Ã¨ e gioca la carta Lukaku? – TS

Mertens, Napoli o Chelsea? L’Inter c’è e gioca la carta Lukaku? – TS

Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto. Secondo quanto riportato da “Tuttosport” il Chelsea lo segue mentre in Italia solo Napoli e Inter, che potrebbe giocare la carta Romelu Lukaku.

ITALIA O INGHILTERRA – Dries Mertens dovrà decidere presto il suo futuro tra Italia e Inghilterra. In Italia in particolare la scelta di cuore, ovvero restare al Napoli, o quella di una nuova sfida all’Inter e con un’offerta migliore: Zhang secondo il quotidiano torinese mette sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni più bonus. Progetto ambizioso che offrirebbe a Mertens l’opportunità di restare in Italia, visto l’interesse sempre vivo del Chelsea. I nerazzurri inoltre potrebbero giocare la carta Romelu Lukaku, amico e connazionale di Dries Mertens.