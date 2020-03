Mertens-Napoli, incontro per il rinnovo. Sfumato obiettivo Inter? – GdM

Dries Mertens è più vicino alla permanenza al Napoli. L’attaccante belga, in scadenza di contratto, è divenuto obiettivo di molte squadre tra cui l’Inter. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, il rinnovo con la squadra azzurra sembra essere più vicino.

VICINO – Dries Mertens è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli. Quest’oggi, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, a pranzo è avvenuto un incontro tra la dirigenza partenopea e gli agenti dei calciatori. Sul piatto un rinnovo di due anni per il calciatore belga con un consistente bonus alla firma. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno. Sembra sfumare quindi uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, che aveva individuato in Mertens un possibile rinforzo per il reparto offensivo.