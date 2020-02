Mertens-Napoli, grande freddo passato. Nuovo rilancio? Inter aspetta

Mertens è sembrato lontanissimo dal Napoli negli ultimi mesi, ma ora lo scenario potrebbe mutare. Gli accostamenti dell’attaccante all’Inter sono continui, ma ora i partenopei potrebbero tornare in gioco. Di seguito le ultime novità e le possibili cifre sul piatto, riportate da “Calciomercato.com”

RINNOVO O ADDIO – La frattura tra Dries Mertens e il Napoli sembrava ormai insanabile, con l’Inter alla finestra. In realtà, il futuro del belga è in bilico. Il grande freddo con il calciatore è passato e ora si attende il nuovo rilancio di De Laurentiis. L’attaccante non chiede un contratto altissimo per chiudere l’accordo: alla fine tutto potrebbe definirsi grazie a un biennale da 4,5 milioni a stagione e un bonus alla firma. In attesa delle prossime sfide sul campo contro l’Inter, Mertens si riavvicina al mondo Azzurro.