Mertens, muro alto per il rinnovo. Inter al varco, gesto De Laurentiis

Mertens è al centro di una vera e propria telenovela legata al suo futuro. L’attaccante belga sembrava ad un passo dal rinnovo con il Napoli, ma lo stop legato al Coronavirus potrebbe aver cambiato la situazione. Inter e Chelsea restano al varco, ma occhio a De Laurentiis

FUTURO IN BILICO – Il rebus legato al futuro di Dries Mertens è sempre più fitto. Secondo quanto riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, va avanti il muro contro muro tra l’attaccante e il Napoli per il rinnovo. De Laurentiis, però, ha spinto particolarmente per vincere la maglia del belga all’asta di beneficienza. Un investimento da migliaia di euro, ma anche un chiaro segnale per il suo calciatore. Inter e Chelsea intanto restano alla finestra: il calciatore piace molto, soprattutto a parametro zero.