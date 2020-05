Mertens-Lukaku attacco da 70 gol in Nazionale a disposizione di Conte – CdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” la dirigenza nerazzurra lavora per portare Dries Mertens (in scadenza con il Napoli) all’Inter, regalando così un giocatore da 70 gol (con Lukau) in Nazionale a disposizione di Antonio Conte.

ATTACCO DEVASTANTE – Dries Mertens e Romelu Lukaku per il Belgio significano 70 gol in due. Un tandem offensivo devastante che la dirigenza dell’Inter vuole a più presto regalare ad Antonio Conte. La società di Viale della Liberazione è in netto vantaggio rispetto il Napoli, che non ha ancora ricevuto risposta riguardo la proposta di rinnovo, e il Chelsea. Con un Romelu Lukaku a disposizione, aumentano gli stimoli per l’attaccante 33enne ex PSV. Inoltre Mertens potrebbe essere attirato non solo dal compagno di squadra, ma anche dal progetto e dunque l’inseguimento di un trofeo che manca dal 2014.