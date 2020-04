Mertens jolly giusto per l’Inter di Conte! Rinnovo Napoli, cosa Ã¨ successo?

Mertens jolly giusto per l’Inter di Conte! Rinnovo Napoli, cosa è successo?

L’Inter di Antonio Conte non molla la pista Dries Mertens, forte anche del fatto che il rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter vedrebbe nell’attaccante Dries Mertens il jolly giusto per rimpiazzare Alexis Sanchez, pronto a far ritorno al Manchester United. In questo senso il folletto belga sarebbe ritenuto l’elemento ideale da Antonio Conte e Beppe Marotta per il reparto offensivo della squadra nerazzurra. Un obiettivo che al momento sembra possibile. Infatti il Napoli, dopo i sorrisi e le strette di mano dello scorso 1 marzo tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e il giocatore, non ha ancora ottenuto la firma di quest’ultimo sul rinnovo del contratto. Difficile sapere con certezza cosa sia successo negli ultimi 45 giorni, forse ha influito anche l’emergenza Coronavirus. Di certo qualcosa non è andata per il verso giusto, ma ora la scadenza del 30 giugno si fa sempre più vicina.