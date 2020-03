Mertens-Inter, Lukaku stimolo di spessore! Le 4 ipotesi in campo

Dries Mertens, attaccante del Napoli, non ha ancora firmato il rinnovo e così starebbe continuando l’assalto da parte di Inter, Chelsea e Atletico Madrid

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal “Mattino“, starebbe proseguendo il corteggiamento da parte di Inter, Chelsea e Atletico Madrid su Dries Mertens. Romelu Lukaku, la Premier League e il Cholo Diego Pablo Simeone rappresenterebbero degli “stimoli di spessore“. Così come lo sono le offerte: si parla di oltre 6 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, per il rinnovo avrebbe proposto 4 milioni per un biennale, questo filtrerebbe da ambienti societari. Il club partenopeo sarebbe convinto che grazie alla mossa del presidente Aurelio De Laurentiis arriverà la fumata bianca.