Mertens, Inter con carta Lukaku ma pericolo Chelsea e Psg: il punto

Dries Mertens, attaccante del Napoli, resterebbe in orbita Inter, vista la presenza del connazionale Romelu Lukaku, ma occhio anche a Chelsea e Psg

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da HLN.be, Dries Mertens, attaccante del Napoli, sarebbe ancora nel mirino dell’Inter. Un accostamento che prosegue da un anno, vale a dire da quando il belga Romelu Lukaku è stato acquistato dal club nerazzurro. Ma la società meneghina non sarebbe sola. Sull’ex Psv ci sarebbero anche Chelsea e Psg. Attenzione soprattutto ai Blues che reputerebbero il giocatore della squadra partenopea una priorità assoluta. A ogni modo, secondo il portale, il calciatore, in scadenza del contratto con la squadra azzurra, sarebbe pronto per una nuova avventura.