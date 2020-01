Mertens-Inter? No, colpo di scena clamoroso col Napoli – Sky

Mertens nel 2020 non ha ancora giocato col Napoli, complice un infortunio. Tuttavia il belga, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, potrebbe clamorosamente rinnovare con gli azzurri. Questo nonostante le voci sull’Inter degli ultimi giorni (vedi articolo).

ATTENZIONE AL RIBALTONE – Per Gianluca Di Marzio c’è una grande novità: «Non è finita fra Dries Mertens e il Napoli. Chi pensava a un addio anticipato no, perché ora può firmare a parametro zero con un altro club, anzi. Il giocatore continua a voler rimanere, stanno arrivando dei segnali anche da parte della società di una sorta di pace, o comunque di voler venire incontro a Mertens. Si sta riparlando, ed è già una notizia in una fase dove tanti giocatori vorrebbero andare via e il Napoli vorrebbe fare una rivoluzione. Tra Mertens e il Napoli il discorso è ancora aperto».