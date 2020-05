Mertens-Inter, colpo di coda del Napoli? Si muove De Laurentiis – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea la volontà del Napoli di fare un ultimo tentativo per trattenere Dries Mertens, offrendogli il rinnovo di contratto. L’Inter ha già fatto la sua mossa e attende. Incontro decisivo con De Laurentiis nei prossimi giorni

DIVISO IN DUE – Il futuro di Dries Mertens è in bilico. Il belga si è avvicinato all’Inter negli ultimi giorni, come confermano diverse fonti (QUI i dettagli). Ma sull’ex PSV Eindhoven pende un’offerta di rinnovo del Napoli, oltre ad una proposta allettante del Chelsea di Frank Lampard. Gennaro Gattuso non si è ancora rassegnato a perdere il suo fenomeno.

SEGNALI – La situazione è piuttosto chiara: l’ultimo incontro tra Mertens e Aurelio De Laurentiis risale al 1 marzo. Contratto fino al 2022, ingaggio complessivamente vicino ai 5 milioni di euro. Offerta praticamente identica a quella dell’Inter, anche se ripartita diversamente tra bonus e premi. I nerazzurri hanno accelerato negli ultimi giorni e Dries ha gettato (per così dire) acqua sul fuoco a mezzo social. Una comunità virtuale di tifosi del Napoli ha lanciato un hashtag salva-Mertens: #MeritiamoUnFinaleDiverso, a cui Dries ha risposto con un ‘like’. Segnali, indizi che probabilmente lasciano il tempo che trovano. Fatto sta che Gattuso ci spera ancora e il Napoli un ultimo tentativo lo farà a breve. In programma c’è l’incontro decisivo con De Laurentiis: roba da dentro o fuori, col finale che sarà.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini