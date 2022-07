Mertens-Inter? Arriva la risposta della società. Inzaghi abbastanza chiaro – TS

Dries Mertens dopo l’addio al Napoli è stato accostato subito al mercato dell’Inter. Come riportato da Tuttosport, il club ha prontamente smentito queste voci.

LA RISPOSTA – Dries Mertens non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli ed è alla ricerca di una nuova sistemazione, magari in Italia stesso. Il suo nome è stato accostato all’Inter, ma la società ha prontamente smentito queste voci. Come già ribadito più volte dalla dirigenza in primis da Beppe Marotta, nerazzurri in attacco resteranno così (in quattro), ma con le cessioni di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Al massimo la rosa potrebbe essere puntellata davanti con un ragazzo aggregato della Primavera.

GERARCHIE CHIARE – L’idea di Simone Inzaghi è quella di avere a disposizione la coppia titolare formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, e i loro vice rispettivamente Edin Dzeko e Joaquin Correa. In tal senso, nonostante Lukaku non abbia ancora segnato in pre-campionato, è bastato vedere quanto prodotto dai due a Lens per giustificare le decisioni prese dal club. L’importante è che non ci si mettano di mezzo infortuni. Al massimo, unica possibile variazione riguarda l’inserimento di Henrikh Mkhitaryan, capace di poter giocare anche dietro la punta da trequartista.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino