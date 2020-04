Mertens-Inter a prescindere da Lautaro Martinez. Altri 2 nomi caldi – SM

All’ordine del giorno c’è sempre il futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a sognare il Toro, ma l’Inter non cede e aspetta. I nerazzurri stanno accelerando per Dries Mertens, che arriverebbe a parametro zero a prescindere dal futuro dell’argentino. Restano caldi anche i nomi di Giroud e Tonali: le ultime da “Sportmediaset”

IL PUNTO – A Barcellona il divertimento è cercare sempre uno scenario per avvicinare Lautaro Martinez alla Catalogna. C’è però un fondo di verità: Messi vuole portare il Toro in blaugrana, stesso discorso anche per Neymar. Il Barcellona viene descritto come un club pieno di debiti: pagare la clausola rescissoria per Lautaro può diventare un problema. Ecco che da qui è nata l’idea di inserire alcuni giocatori come contropartita tecnica. Il club di Steven Zhang conosce bene la situazione dei catalani, prende tempo e non si agita più di tanto. Il piano è comunque mettere sotto contratto Dries Mertens, in scadenza con il Napoli, a prescindere dal destino del Toro: pronto un biennale da 6 milioni a stagione con opzione per il terzo anno. Sbarcherà a Milano anche Olivier Giroud se partirà Lautaro Martinez. Resta sotto osservazione anche Sandro Tonali: il giocatore gradisce il progetto nerazzurro, trattativa sulla base di 40 milioni di euro più bonus.

Fonte: Sportmediaset.