Mertens in bilico ma presto la veritÃ : offerta Inter piÃ¹ “allettante” – CdS

Mertens in bilico ma presto la verità: offerta Inter più “allettante” – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” presto scopriremo il futuro di Dries Mertens tra Napoli, Chelsea e Inter, anche se quest’ultima ha offerto all’attaccante un contratto e un progetto più allettante.

LA VERITÀ – Dries Mertens presto comunicherà al Napoli la sua decisione, quindi se restare in azzurro rinnovando il contratto oppure trasferirsi altrove (Chelsea o Inter). Secondo il quotidiano romano la situazione è abbastanza chiara: i “blues” restano sulle sue tracce, ma negli ultimi giorni l’Inter ha orchestrato l’attacco più intenso offrendo al giocatore 5 milioni per due stagioni e opzione per il terzo, oltre a un bonus di 2 milioni alla firma, ricevendo alcune telefonate dall’amico (e connazionale) Romelu Lukaku e dal mister Antonio Conte.

